Muzieklijst+informatie Harry's Blues 15 januari 2017

De 32-jarige Ryan Beaver komt uit Oost-Texas maar woont nu in de hoofdstad Austus. Hoewel zijn werk hoofdzakelijk countrygeorienteerd is zijn er ook duidelijke invloeden uit de blues. Zijn eerste album, Under the neons uit 2008, werd geproduceerd door David Grissom, die ook werkte met o.a. John Mellencamp en Ringo Starr. Grissom produceerde ook zijn tweede album Constant maar zijn nieuwste, Rx, produceerde hij zelf.