Toeristen moeten vanwege noodtoestand Gambia vakantie afbreken

De toeristen merken weinig van de onrust (foto: Wikimedia Commons)

HOLLANDSCHEVELD - De vakantievierende Sharon Vos uit Hollandscheveld en haar vriend zijn vanuit Gambia weer onderweg naar Nederland.

Reisorganisaties TUI en Corendon sturen acht toestellen om de toeristen op te halen. Reden is de noodtoestand die is afgekondigd door president Jammeh en de kans op onrust wordt daardoor als groot ingeschat.



Onrust

"Van de onrust kregen we eigenlijk niet zo veel mee", vertelt Vos. Ze werden niet direct op de hoogte gebracht. "We hoorden het eerst van andere hotelgasten. Maar later werden wij alsnog ingelicht."



Terug naar Nedrland

Inmiddels zijn Vos en haar vriend in het vliegtuig naar Nederland gestapt. "We waren wel een beetje bezorgd. We waren hier net twee dagen op vakantie. Heel jammer, maar natuurlijk staat veiligheid voorop."



Reisorganisaties

In totaal vervoert Corendon rond de zeshonderd mensen. Voor de ongeveer 250 passagiers die dan nog in Gambia verblijven hoopt de reisorganisatie in de loop van de dag een oplossing te vinden. TUI vliegt met vijf toestellen naar Gambia, maar kon nog niet precies zeggen hoe laat.



De vliegtuigen keren alle vijf dezelfde dag nog terug met 815 Nederlanders en eveneens klanten van TUI België.