Besluit ijsbanenplannen uiterlijk in april

ASSEN/HOOGEVEEN - Gedeputeerde Staten nemen voor zondag 2 april een besluit of en zo ja welk ijsbaanplan in aanmerking komt voor een subsidie van vijf miljoen euro.

Stichting Kunstijsbaan Hoogeveen en ICE World Drenthe in Assen hebben beide voor 1 januari een plan voor een kunstijsbaan ingediend . De provincie mag maximaal 13 weken doen over een beslissing. Gedeputeerde Henk Jumelet kan nog niet zeggen of de beide plannen voldoen aan de voorwaarden van de provincie.VolkerWessels diende eind december namens Assen als eerste het plan in bij de provincie. Bij het TT Circuit in Assen moeten onder meer een ijsbaan, een skihal en een zogeheten educatieve attractie komen. Bezoekers gaan daar in anderhalf uur tijd op een soort reis naar het binnenste van de aarde.Het complex moet Drenthe aantrekkelijker maken voor toeristen en recreanten. De gemeente Assen wil 2,5 miljoen euro bijdragen aan het project. De totale kosten van de attractie in Assen zouden zo rond de 50 miljoen euro liggen.De initiatiefnemers voor een ijsbaan in Hoogeveen dienden het plan op 29 december persoonlijk in. Voor de ijsbaan in Hoogeveen is in totaal 18,8 miljoen euro nodig, waarvan 5 miljoen euro subsidie van de provincie. De helft van het restant moet uit de gemeente Hoogeveen komen. Het grootste deel daarvan komt uit het bedrijfsleven. Daarnaast vragen de initiatiefnemers de provincie om een lening.Drenthe heeft al bijna een jaar geen kunstijsbaan meer. De Bonte Wever in Assen sloot afgelopen maart. Schaatsliefhebbers wijken daarom gedwongen uit naar bijvoorbeeld Groningen. Het aantal leden bij de Drentse schaatsclubs daalde daardoor flink.