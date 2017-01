Twee sjaals om tegen de kou bij marathon op natuurijs

NOORDLAREN - Het verkopen van warme kopjes koffie, thee en chocolademelk loopt goed bij de eerste marathon op natuurijs in Noordlaren. Het publiek moet zich op alle mogelijke manieren warm houden, nu ze stil staan om de wedstrijd te bekijken.

Zo had een van de toeschouwers een vooruitziende blik toen hij vanmorgen zijn jas aantrok. Halverwege de marathon voor dames, haalt hij een paar sokken uit z'n jaszak. "'t Is ja zo kold!", zegt de man, terwijl hij z'n rechterschoen uitdoet om een extra sok aan te trekken.Een vriendengroep redt zich goed met een paar stevige borrels: "Mot je d'r ook een?" En een andere toeschouwer is blij met alle gratis sjaals en mutsen die ze in de wacht sleepte. In elke broekzak één sponsormuts en om haar hals twee sjaals. "Ik heb toch wat te weinig laagjes aangetrokken vanmorgen! Maar het is het waard hoor."