Gevonden kluis blijkt gestolen en gaat terug naar eigenaar

ASSEN - De kluis die gisteravond werd aangetroffen in het water aan de Wethouder Bergerweg in Assen gaat terug naar de rechtmatige eigenaar.

Duikers vonden de kluis terwijl ze naar iemand zochten die in het water terecht zou zijn gekomen. In het water werd ook een beschadigde scooter gevonden.De politie laat weten dat het om een kluis gaat die afgelopen mei was gestolen in een woning in Assen. "De kluis gaat terug naar de eigenaar", aldus een woordvoerder van de politie.De politie kwam de eigenaar op het spoor, omdat er naar aangiftes van kluizen werd gekeken. "En daar waren er niet zoveel van in Assen."De politie doet geen mededelingen over de inhoud van de kluis.