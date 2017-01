Verdachte dodelijke overval Gees blijft vastzitten

ASSEN/GEES - De 27-jarige Amsterdammer die wordt verdacht van het plegen van de overval in Gees, waarbij Koert Elders om het leven kwam, blijft vastzitten. Dat heeft de rechtbank vandaag bepaald.

De man wordt met drie Belgen verdacht van het plegen van de gewapende overval op de vroege ochtend van 30 juni. Ze waren uit op het geld dat Elders (69) verdiende met het verhuren van bungalows in het dorp. Ze dwongen zijn vriendin het geld uit enkele kluizen te halen. Uiteindelijk gingen ze er met een onbekend geldbedrag en sieraden vandoor.Elders werd tijdens de overval zo ernstig toegetakeld dat hij nog dezelfde ochtend overleed.Het OM heeft drie van de vier verdachten uiteindelijk kunnen oppakken aan de hand van dna-sporen in het huis van Elders, bleek gisteren tijdens een pro-formazitting.Advocaat Michiel Balemans van de Amsterdammer vroeg de rechtbank gisteren zijn cliënt vrij te laten in afwachting van de inhoudelijk rechtszaak. Wanneer die plaatsvindt is nog niet bekend, omdat een van drie Belgen eerst nog een lange celstraf moet uitzitten in België.Balemans vindt niet dat zijn cliënt al die tijd vast moet blijven zitten, zolang er geen zicht is op een inhoudelijke behandeling van de zaak. De rechtbank was het daar niet mee eens, omdat ze niet verwacht dat het onderzoek onredelijk lang gaat duren. Verder vindt de rechtbank de feiten te ernstig om hem vrij te laten.De rechtbank bepaalde ook dat de officier van justitie niet meteen alle dossierstukken die Balemans nog niet heeft aan hem hoeft te geven. De advocaat beweert dat het OM al maanden stukken voor hem achterhoudt. De rechtbank vindt het niet gek dat Balemans alle informatie nog niet heeft, omdat het onderzoek naar de zaak nog loopt. Ze vindt dat de verdediging wel zo snel mogelijk het dossier moet krijgen als het onderzoek klaar is.De Amsterdammer liet gisteren weten dat hij pas een verklaring wil afleggen bij de politie als het dossier compleet is. De zaak gaat op 23 maart verder. Dan komt de Amsterdammer samen met de twee Belgische verdachten voor de rechter tijdens een nieuwe pro-formazitting.