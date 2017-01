Gevluchte verkrachter moet terug de cel in

Verkrachter moet terug naar cel (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - De Duitse Herbert R., die is veroordeeld voor het verkrachten van een 14-jarig meisje uit 2e Exloërmond moet terug naar de gevangenis. Dat bepaalde de rechtbank in Assen vandaag. Hij moet 1309 dagen celstraf uitzitten, dat is ruim 3,5 jaar.

R. werd in 2007 veroordeeld tot 11,5 jaar cel voor de verkrachting van een meisje dat op de fiets op weg was van school naar huis. Nabij Exloo trok hij haar van de fiets en nam hij haar mee in een auto.



Verdwenen uit Enschede

Van zijn straf zat hij twee derde deel uit. In juli vorig jaar werd hij overgeplaatst naar een instelling voor begeleid wonen in Enschede. Daar verdween de Duitser na vijf dagen tegen alle afspraken in.



Reden voor het Openbaar Ministerie om de rechtbank te vragen de man te veroordelen om ook het laatste deel van zijn celstraf, 1309 dagen, uit te gaan zitten.



Gevlucht voor Satudarah

Hoewel aanvankelijk werd gedacht dat R. was overleden, vond de Duitse politie hem afgelopen najaar in een stad in de buurt bij Bonn. Aan zijn advocaat heeft hij verteld dat hij was gevlucht, omdat hij werd bedreigd door leden van motorclub Satudarah, vanwege de verkrachting in 2007.



Ook zei zijn advocaat dat R. een oude, zieke man is geworden, die zeker niet terugkomt in Nederland. De rechtbank hield daar geen rekening mee: ze stuurt hem terug naar de gevangenis, omdat hij zich niet aan de afspraken heeft gehouden.



Omdat Duitsland geen onderdanen uitlevert, gaat het Openbaar Ministerie regelen dat hij zijn straf in Duitsland kan uitzitten.