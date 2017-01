Staatssecretaris Van Rijn: Ik wil meer tijd voor de mensen

Staatssecretaris Van Rijn in gesprek met medewerkers (foto: RTV Drenthe/Marjolein Lauret)

HOOGEVEEN - Staatssecretaris Martin Van Rijn van Volksgezondheid heeft vanochtend geluisterd naar een twintigtal medewerkers van verpleeghuis De Westerkim in Hoogeveen.

Van Rijn wil de verpleegzorg verbeteren. Naast 100 miljoen extra wil hij dat vooral doen door in gesprek te gaan met het personeel.



Meer aandacht voor het vak

Het gesprek begon met de vertoning van een filmpje. Daarin is Liane Berkhout te zien, terwijl ze aan het werk is. Het deed Van Rijn zichtbaar veel. "Als ik iemand zie die met zoveel passie het vak uitoefent, vind ik dat heel mooi. Daar zou wel wat meer aandacht voor mogen komen."



Handen aan het bed

Die aandacht was er zeker, zegt Liane Berkhout. Zij werkt al sinds haar zeventiende in de zorg. Ze is blij met de aandacht en de financiële toezegging van de staatssecretaris. Vooral dat laatste is hoognodig. "Als je ziet dat ik maar twintig minuten heb om iemand uit te kleden, onder de douche te zetten, weer aan te kleden en in z'n stoel te zetten dan is er geen tijd meer voor een persoonlijk gesprek. Want daarna moet ik de administratie invoeren in de computer. Gewoon meer handen aan het bed, dan heb je ook weer tijd voor de bewoner."



Tour langs verpleeghuizen

Verpleeghuis De Westerkim is een van de tien huizen in Nederland die Van Rijn de komende dagen bezoekt. Berkhout is te spreken over het gesprek dat ze met Van Rijn voerde.

"Ik hoop dat hij wat met deze vragen wil gaan doen. Ik moet eerst zien, dan pas kan ik geloven."



Financiële toezegging

Met de 100 miljoen extra wil Van Rijn in elk geval de druk op de medewerkers verlagen door extra personeel in te schakelen. "Meer medewerkers betekent meer aandacht voor onze ouderen. Daar doen we dit voor."

Door: Marjolein Lauret Correctie melden