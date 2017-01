'OM speelt blufpoker in zaak No Surrender'

EMMEN - Flinterdun; zo noemt hoogleraar Jan Brouwer van de Rijksuniversiteit Groningen het bewijs dat het Openbaar Ministerie heeft tegen motorclub No Surrender.

Het OM maakte vrijdag bekend dat het de afdeling van de club in Emmen verdenkt van internationale drugshandel en ernstige geweldsmisdrijven."Het Openbaar Ministerie speelt een soort blufpoker", zegt Brouwer. Volgens de hoogleraar Algemene Rechtswetenschap is er een machtsstrijd gaande tussen de overheid en motorclubs zoals No Surrender. Hij stelt dat het OM en de gemeente Emmen op het randje zitten van wat juridisch toelaatbaar is. "De verdenkingen die ik op dit moment gehoord heb, zijn wel heel minimaal", stelt Brouwer.Sinds 2014 loopt er een strafrechtelijk onderzoek tegen de Emmer afdeling van No Surrender. Het Openbaar Ministerie, de politie en de gemeente Emmen deden afgelopen vrijdag een inval in het clubhuis van de motorclub. Uit afgeluisterde gesprekken zou blijken dat er in het clubhuis drugs wordt gebruikt en verhandeld. Ook zouden leden die de club ‘in bad standing’ verlaten worden mishandeld en afgeperst.De gemeente heeft het clubhuis van No Surrender Emmen gesloopt, omdat er geen vergunning voor zou zijn aangevraagd en er criminele activiteiten zouden plaatsvinden. Brouwer vindt de bewijzen mager voor zo'n ingrijpende actie. "Het is een vereniging en die valt onder de vrijheid van vereniging, zoals beschermd onder artikel acht van de grondwet. Je zult binnen de grenzen van de wet moeten blijven om actie te kunnen ondernemen", aldus Brouwer.Volgens Brouwer mag je wel afluisteren, maar dan alleen individuele leden van de club. "Een hele vereniging afluisteren zit niet op het randje, maar dat gaat er ver over heen", aldus Brouwer.Het Openbaar Ministerie laat weten dat alles volgens het boekje is gegaan. Het OM heeft zelfs hulp ingeschakeld van een in bestuursrecht gespecialiseerde advocaat. Volgens het OM praat Brouwer dan ook voor zijn beurt. "Hij kent niet het hele dossier. Wij weten nog veel meer over deze club. Alle stukken die er onder deze actie liggen, geven dat ook aan", zegt persofficier Pieter van Rest.Brouwer stelt ook dat deze aanpak van zogenaamde outlaw motorclub totaal niet effectief is. "Het aantal chapters in het Noorden is de laatste jaren gegroeid van 17 naar 24. Voor de rest van Nederland wordt zelfs gesproken van een verdubbeling", aldus Brouwer. "En als je een clubhuis sluit, zoals in Emmen, weet je niet waar een motorclub dan naartoe gaat. Waar verzamelen ze nu? Bij Henk Kuipers thuis? Dat zullen de buren leuk vinden. Volgens mij is over dit maatschappelijke gevolg niet goed nagedacht."Voor het OM is dit geen argument. "Wij weten ook wel dat als je een club op de ene plaats wegduwt, hij op een andere plek weer boven kan komen drijven, maar dat mag je er niet van weerhouden op te treden tegen zaken die het daglicht niet kunnen verdragen", zegt Van Rest.Het hele bestuur van No Surender Emmen geldt als verdachte in deze zaak. Landelijk captain Henk Kuipers uit Klazienaveen zit niet in dat bestuur maar wordt ook als verdachte gezien. De politie heeft vrijdag alleen de 48-jarige president van No Surender Emmen aangehouden. Hij wordt verdacht van handel in drugs en zit nog vast.