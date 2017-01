Voorlopig geen tweede marathon op natuurijs

In Noordlaren is vanmorgen de voorlopig laatste marathon verreden (foto: Kim Stellingwerf/RTV Drenthe)

NOORDLAREN/HAAKSBERGEN - De schaatsmarathon op natuurijs in Noordlaren is voorlopig de laatste die is verreden.





Wilt u zelf de ijzers onderbinden? Kijk voor een overzicht van de ijsbanen die open zijn in onze provincie op: Deze vorstperiode komt er geen tweede marathon, zegt schaatsbond KNSB tegen RTV Oost . Even leek het erop dat morgenochtend in Haaksbergen een tweede marathon zou worden verreden, maar het ijs is daar niet goed genoeg voor. Er ligt te veel sneeuw op het ijs.Wilt u zelf de ijzers onderbinden? Kijk voor een overzicht van de ijsbanen die open zijn in onze provincie op: rtvdrenthe.nl/ijsbanen