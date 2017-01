Veroorzaker dodelijk ongeluk A37 had te veel gedronken

HOOGEVEEN - De 50-jarige man uit Elim die 27 december op de A37 bij Hoogeveen de 43-jarige Kasper Wulff doodreed, had te veel gedronken. Dat blijkt uit een bloedonderzoek, meldt de politie. De man uit Elim had bijna twee keer zoveel drank op als toegestaan.

De 43-jarige Wulff kwam om het leven toen hij zijn vader te hulp schoot, die even eerder een ongeluk had gehad op de snelweg. De Elimmer reed in op de wegafzetting bij het ongeluk, raakte een politieauto en reed daarna Wulff aan. De inwoner van Hoogeveen overleed ter plekke.De man uit Elim raakte bij de aanrijding gewond. Hij is volgens de politie nog steeds niet hersteld. De man moet een verplichte rijvaardigheidscursus volgen bij het CBR.Het Openbaar Ministerie bepaalt of de man zich voor de rechter moet verantwoorden.