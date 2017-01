Jeugdwerk Bovensmilde zamelt lege flessen in voor gedupeerde apotheker

Voor de tweede keer is de medicijnlocker vernield (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) De display van de medicijnlocker is kapot waardoor de kluis onbruikbaar is (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

BOVENSMILDE - Jeugdwerk Bovensmilde komt in actie voor Apotheek Smilde. Het medicijnenafhaalpunt van de apotheker, dat in MFA De Spil in Bovensmilde zit, is dit jaar al twee keer vernield.

Jeugdwerk schenkt daarom de opbrengt van zijn jaarlijkse flessenactie, die eind deze maand wordt gehouden, aan de gedupeerde apotheker. De schade bedraagt bijna drieduizend euro.



Display is kapot

In de zogenoemde medicijnenlocker zitten medicijnen waar patiënten de hele dag door bij kunnen door middel van een pincode in combinatie met hun geboortedatum. Doordat de display van de locker vernield is, kan de deur niet open en kunnen patiënten niet bij hun medicijnen.



'Belangrijk voor het dorp'

"Dit vandalisme greep ons aan", vertelt Jorn Hordijk van Jeugdwerk Bovensmilde. "We dachten: we moeten wat voor de apotheek doen. Toevallig hebben we de flessenactie met de PKN Bovensmilde. Normaal gaat ons deel van de opbrengst naar de kinderdisco, maar de medicijnlocker is zo belangrijk voor het dorp dat een gedeelte naar de apotheek gaat."



Symbolisch

De kosten van reparatie van het display zijn ongeveer 1400 euro per keer. Dit bedrag zal niet met de flessenactie worden opgehaald. "Het gaat om een symbolisch bedrag, als gebaar naar de apotheek", aldus Hordijk. Inmiddels zijn rond MFA De Spil vier camera's geïnstalleerd.



'Ontroerd'

Ondanks de vernielingen blijft de medicijnlocker wel in Bovensmilde en wordt het scherm gemaakt. "Heel veel mensen in het dorp maken er gebruik van", zegt Janneke Draaijer van Apotheek Smilde. "We zijn heel blij met de actie van Jeugdwerk Bovensmilde. We waren er allemaal ontroerd van."



Flessenactie

Op zaterdag 28 januari zamelt Jeugdwerk Bovensmilde de flessen in vanaf 9.00 uur 's ochtends. Hordijk: "We hebben al twintig vrijwilligers gevonden en iedereen die mee wil helpen kan zich bij ons melden."

Door: Janet Oortwijn Correctie melden