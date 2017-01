50Plus boos over Noordelijk verkiezingsdebat

ASSEN - 50Plus is boos over de weigering van de noordelijke provincies om lijsttrekker Henk Krol uit te nodigen voor een verkiezingsdebat.

Voorzitter Jan Nagel spreekt van een boycot. Maar commissaris van de koning Jacques Tichelaar is zich van geen kwaad bewust.Tichelaar wijst Nagel erop dat er is besloten de acht grootste partijen in de Tweede Kamer te vragen. 50Plus hoort daar niet bij, ook al is het in meerdere peilingen opgeklommen tot een achtste of een nog hogere plaats. Tichelaar spreekt namens het samenwerkingsverband van Drenthe, Groningen en Friesland (SNN), dat het debat organiseert,Nagel verdenkt Tichelaar ervan dat hij bij de uitnodigingen vooral de belangen van zijn eigen PvdA op het oog heeft gehad, maar dat verwijt is volgens Tichelaar onzinnig.RTV Drenthe, Omrop Fryslân en RTV Noord hebben zich uit onvrede teruggetrokken uit de organisatie. Ze zenden het debat wel uit, maar zijn niet langer journalistiek verantwoordelijk voor de inhoud.