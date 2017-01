Onderzoek naar autobranden Hoogeveen duurt langer

HOOGEVEEN - De resultaten van het onderzoek naar de autobranden in Hoogeveen laten langer op zich wachten. Dat laat de gemeente Hoogeveen weten.

Onderzoeksinstituut Crisislab in het Utrechtse Renswoude doet onderzoek naar de achtergronden van de brandstichtingen in Hoogeveen. De bedoeling was dat het instituut eind deze maand de resultaten bekend zou maken, maar dat lukt niet, omdat het lang heeft moeten wachten op informatie van de politie.Tussen 2013 en begin dit jaar woedden ruim zeventig verdachte autobranden in de stad. Ook gebouwen, overkappingen bij woningen, coniferen en schuttingen moesten het ontgelden. Volgens de politie zijn er meerdere brandstichters in Hoogeveen actief.De gemeente wilde meer weten over de branden, omdat uit politie-onderzoek bleek dat er in Hoogeveen meer gevallen van brandstichting zijn geweest dan in andere plaatsen met ongeveer dezelfde inwonersaantallen.Bij het onderzoek wordt onder andere gekeken of in Hoogeveen veel mensen wonen die eerder zijn veroordeeld voor brandstichting en of het te maken heeft met de samenstelling van de bevolking. Voor het onderzoek zijn ook interviews met inwoners van Hoogeveen afgenomen.Wanneer het onderzoek van Crisislab is afgerond, is nog niet bekend.