Provincie steunt alternatief intercity Hoogeveen

ASSEN - De provincie Drenthe steunt het Hoogeveense idee om de stoptrein na Zwolle door te laten rijden als intercity naar de Randstad. Daarmee zou Hoogeveen de doorgaande trein naar het westen terug krijgen.

Hoogeveen streed jarenlang om de intercitystop terug te krijgen. Dat lukte niet omdat de sneltrein dan in Zwolle en Groningen te weinig tijd heeft om goede aansluitingen te maken op andere treinen.Hoogeveen heeft onderzoek laten doen naar andere oplossingen. De oplossing met de meeste kans is het laten doorrijden van de stoptrein vanaf Zwolle naar de Randstad Volgens de onderzoekers zijn twee ideeën nu of op korte termijn al uitvoerbaar: het laten doorrijden van de stoptrein Groningen - Zwolle als stoptrein naar Lelystad en daarna door als Intercity naar Amsterdam CS en Schiphol en weer terugAls je ook een andere intercity van Schiphol naar Lelystad door laat rijden als stoptrein naar Zwolle, krijgt Zwolle zes intercity's van en naar de westelijke randstad. Daarmee wordt niet alleen de verbinding naar Meppel, Hoogeveen en Beilen beter, maar ook de overstap voor reizigers naar Coevorden en Emmen.Gedeputeerde Henk Brink steunt het Hoogeveense idee, maar hij stelt wel een voorwaarde. Van de huidige intercity's van Groningen naar Den Haag/Rotterdam en Amsterdam/Schiphol mag de reistijd niet langer worden door de extra treinen. "We hebben van die intercity's juist de stop in Hoogeveen en Beilen moeten opgeven, omdat er anders geen goede aansluitingen in Zwolle en Groningen zijn op andere treinen."Volgens de onderzoekers passen de doorgaande stoptreinen die deels intercity worden prima in de dienstregeling. Alleen moet de snelheid tussen Lelystad en Zwolle omhoog."Ik vind dat we voor de doorgaande reizigers van Hoogeveen, maar ook die van Beilen dit heel serieus moeten laten bekijken. Daar ga ik me bij de NS hard voor maken. Maar daarbij hoort ook de afweging hoeveel reizigers van de nieuwe doorgaande verbinding gebruik gaan maken en wat het kost. Het door laten rijden van de stoptreinen kost veel geld" zegt Brink.De gedeputeerde wil niet vooruitlopen op de vraag wat de provincie doet als de NS daar een bijdrage voor zou vragen. Eind deze maand praten de gemeente Hoogeveen, de provincie, NS en spoorbeheerder ProRail over het Hoogeveense onderzoek en het idee voor de doorgaande trein naar de Randstad.