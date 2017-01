Rovende Georgiër moet twee maanden de cel in

De man stopte kleding met hanger en al in (foto: pixabay.com)

ASSEN - Voor vier winkeldiefstallen moet een 36-jarige man uit Georgië zestig dagen de cel in.

De man sloeg op Oudejaarsdag toe in Emmen. Een getuige zag hoe de Rus kleding met hanger en al in een tas propte. Hij werd bij het station aangehouden.



De Georgiër is uitgeprocedeerd en zit in de vreemdelingenbewaring in Ter Apel. Op zijn kamer in het centrum lagen twee paar gloednieuwe schoenen. Die waren dezelfde dag in Emmen gestolen. Ook hing in de kast een nieuwe jas die door een kledingzaak werd vermist. In de winkel had de dief de sleutel van zijn kamer per ongeluk achtergelaten.



De man heeft tijdens zijn verblijf in Nederland meer diefstallen gepleegd. Zodra zijn celstraf erop zit, wordt de man het land uitgezet.