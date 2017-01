Veroordeelde overvaller uit Emmen moet terug de cel in

ASSEN/EMMEN – Een veroordeelde overvaller uit Emmen moet van de rechtbank in Assen terug de cel in. Omdat de man zich niet aan de afspraken van zijn voorwaardelijke vrijlating heeft gehouden, verdwijnt hij voor twee maanden achter de tralies.

De 25-jarige Emmenaar werd in 2014 in hoger beroep veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. De man maakte deel uit van een groep Emmenaren die begin 2012 meerdere gewapende supermarkten in Drenthe en Groningen overviel.Zelf was hij betrokken bij gewelddadige overvallen op een casino in Ter Apel en een supermarkt in Winschoten. Ook stal de man drie auto's in Emmen en brak hij in bij een poolcentrum in zijn woonplaatsBegin oktober kwam hij vrij, omdat hij toen twee derde van zijn straf had uitgezeten. Hij moest van justitie bij zijn moeder in Emmen gaan wonen en daar tussen tien uur 's avonds en acht uur 's ochtends thuis zijn. Ook kreeg hij een enkelband en begeleiding van de reclassering, zodat hij in de gaten gehouden kon worden.Op 7 oktober vertrok de man onaangekondigd naar zijn vader in Rotterdam. Ondanks dat hij de reclassering beloofde dezelfde avond terug te komen, bleef hij weg. De volgende dag gaf zijn enkelband geen signaal meer en lichtte de reclassering het Openbaar Ministerie in. In december hield een arrestatieteam van de politie hem aan.De man verklaarde dat hij naar zijn vader was gegaan, omdat hij had gehoord dat die ernstig ziek in het ziekenhuis lag. "Ik wilde meteen naar hem toe. Ik was in de war en was mezelf niet. Daarom was ik ook de oplader van mijn enkelband vergeten. De tweede dag was de batterij leeg."De man heeft nog 609 dagen celstraf openstaan. Maar omdat zijn verdwijning volgens de rechtbank een incident is, vindt ze twee maanden cel genoeg.