Koffiedief moet vier maanden de cel in

De man stal 65 pakken koffie (foto: ANP/Wim Hollemans)

ASSEN - Een 19-jarige man uit Syrië moet voor zes winkeldiefstallen in Assen vier maanden de cel in.

De man stal in totaal 65 pakken koffie en meerdere kazen. Dit gebeurde tussen eind oktober en begin deze maand.



De man zit in het asielzoekerscentrum in Assen. Hij wordt regelmatig weggestuurd, omdat hij op zijn kamer drugs gebruikt. En dat mag niet in het centrum.



De Syriër moet die periodes op straat overleven, vertelde hij tijdens de rechtszaak. De rechter denkt dat de man de buit wilde verkopen en met het geld weer drugs wilde kopen. De Syriër is inmiddels een bekende van politie en is al eerder voor diefstallen veroordeeld