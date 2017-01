ELP/SCHOONLOO - Niet alleen in Noordlaren werd vandaag geschaatst. Op allerlei plekken bonden mensen de ijzers onder.

Bijvoorbeeld op het Elpermeer tussen Elp en Schoonloo. "Zo gauw er natuurijs ligt, gaat er een knopje om en gaan we schaatsen", zegt boswachter Tjeerd Langhout. Heel erg dik is de ijslaag op het meer niet. "We schaatsen nu met z'n drieën naast elkaar en dan voel je dat het ijs het net houdt."Ook boswachter Evert Thomas schaatst mee. "Mijn kinderen hebben hier leren schaatsen. Ik kom hier al bijna dertig jaar. Als er ergens geschaatst kan worden, is het hier wel. Vroeger had je hier ook kortebaanwedstrijden", zegt Thomas.Mocht het ijs van het Elpermeer de schaatsers niet houden, dan kan er volgens Thomas weinig gebeuren. "Je zakt hier tot je middel weg, dus dat valt mee." Toch raadt de boswachter mensen aan niet op ijs te schaatsen dat ze niet goed kennen. "Als je niet weet of het vertrouwd is, moet je het zeker niet doen. Ik weet dat het hier ondiep is, maar anders zou ik het niet doen."Het Elpermeer is een zogeheten pingoruïne; een overblijfsel uit de ijstijd. "Er zat hier vroeger permanent ijs in de bodem. Toen kwam er een soort ijsbult en is het zand weer afgezakt. Aan de randen van dit meer zie je nog allemaal zandwallen."Maar er wordt op meer plekken geschaatst. Bijvoorbeeld in het dorpje Brunsting, bij Beilen:Sommige fanatiekelingen gingen het Paterswoldsemeer op . En ook in Bovensmilde en Zeijen bonden mensen de ijzers onder.Ook in Wilhelminoord was het een mooie winterse dag.