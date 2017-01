Meerdere gewonden door ongeluk op A28 bij Hoogeveen; weg is afgesloten

De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend (foto: Persbureau Meter)

Bij het ongeluk is ook een vrachtwagen betrokken (fotoP: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - Bij een ongeluk op de A28 bij Hoogeveen zijn vanavond meerdere mensen gewond geraakt. Hoeveel mensen gewond raakten en hoe zij eraan toe zijn, is nog niet bekend.

Volgens de politie waren er vijf tot zes voertuigen bij het ongeluk betrokken, waaronder één vrachtwagen. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk.Het ongeluk gebeurde in de richting van Hoogeveen naar Meppel. De weg is afgesloten tussen de afslag Hoogeveen en knooppunt Hoogeveen. Rond half acht stond er volgens de ANWB zo'n twee kilometer file. Rijkswaterstaat heeft een omleiding ingesteld.