Vier gewonden door ongeluk op A28 bij Hoogeveen; weg is weer vrij

HOOGEVEEN - Bij een ongeluk op de A28 bij Hoogeveen zijn vanavond vier mensen gewond geraakt. Twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie waren er vijf tot zes voertuigen bij het ongeluk betrokken, waaronder één vrachtwagen. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk.Over het letsel van de twee slachtoffers is niks bekend. Twee andere betrokkenen raakten licht gewond. Zij zijn ter plekke door ambulancepersoneel behandeld.Het ongeluk gebeurde in de richting van Hoogeveen naar Meppel. De weg was enkele uren afgesloten tussen de afslag Hoogeveen en knooppunt Hoogeveen. Rijkswaterstaat stelde een omleiding in. Rond 21.00 uur was de weg weer vrij.