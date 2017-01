Lanjouw blijft bij vv Peize

VOETBAL - Voetbalvereniging Peize en trainer Willem Lanjouw blijven ook na dit seizoen aan elkaar verbonden. De oefenmeester is bezig aan zijn eerste jaar bij de zondagtweedeklasser.

Trainerscarrousel draait op volle toeren: een overzicht

"Bestuur en spelers zijn zeer content met deze verlenging", aldus de mededeling op de website van vv Peize.De oud-spits speelde zelf jarenlang op topniveau in het amateurvoetbal bij onder andere Be Quick 1887, Genemuiden en HHC.VIOS Oosterhesselen en Johan Piening zijn een contractverlenging voor een jaar overheen gekomen.Beide partijen zijn tevreden over de samenwerking, die inmiddels vier jaar duurt, en zijn er van overtuigd dat er nog voldoende rek in de jonge selectie zit. "In 2018 bestaat de club uit Oosterhesselen 100 jaar en het zou geweldig zijn om deze mijlpaal met een kampioenschap of promotie op te luisteren", aldus Piening, die ook de B-jeugd van VIOS traint.Piening laat weten dat hij voor het komend seizoen wel een nieuwe eerste keeper nodig heeft. "Keepers die interesse mogen me altijd bellen."