'We hebben niks gemerkt van de onrust in Gambia'

Vakantiegangers komen terug uit Gambia (foto: ANP/Evert Elzinga) Op het strand in Gambia (foto: Willy Albring)

OOSTERHESSELEN - Zaten ze dinsdagavond nog relaxt te barbecueën op het strand van Gambia, woensdagmorgen werden Gerrit-Jan en Willy Albring uit Oosterhesselen in allerijl op het vliegtuig terug naar Nederland gezet.

En ze waren niet de enigen, want het is onrustig in het Afrikaanse land. De noodtoestand is uitgeroepen, omdat president Jammeh zijn verkiezingsnederlaag niet erkent. Hij weigert plaats te maken voor winnaar Adama Barrow.



Negatief reisadvies

Omdat de noodtoestand is uitgeroepen vanwege de onrust, heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies afgegeven. Onder meer reisorganisatie TUI haalde vakantiegangers terug uit het land.



"Van de onrust hebben we zelf niks gemerkt. Wij zaten in de stad Kotu en daar hoorden we de bevolking er wel over", zegt Willy. "Ze leven daar van het toerisme. Als alle toeristen weggaan, verdienen ze niks. Voor hen vind ik dit echt heel sneu."



Evacuatie

Dinsdagavond toen ze met wat Gambianen op het strand zaten, ontvingen ze een sms van hun reisorganisatie. Willy: "We moesten rekening houden met evacuatie, stond erin. De volgende ochtend werd er op de deur van onze hotelkamer geklopt: we moesten snel inpakken en tien minuten later in de lobby van hotel staan."



Daar werden de toeristen met bussen opgehaald en naar het vliegveld in hoofdstad Banjul gebracht. "Wij zaten in het eerste vliegtuig. Rond vijf uur vanmiddag kwamen we aan op Schiphol. Wat ik ervan vind dat we weg moesten? Ik heb het gewoon over me heen laten komen. Toen we landden op Schiphol, hadden we wel heel veel bezorgde appjes."



'Geluk'

De Hesselers kijken verder terug op een prachtige vakantie. Als ze niet geëvacueerd waren, waren ze vrijdag naar huis gegaan. Willy: "Wij hadden nog geluk dat we hier al anderhalve week waren. Er waren ook mensen die net eergisteren waren aangekomen. Die konden bijna meteen weer naar huis."



Donderdagmorgen tussen 06.00 en 09.00 uur in ons radioprogramma Drenthe Nu meer over de vakantie van Gerrit-Jan en Willy Albring in Gambia.