Mobiel bereik in Westerveld is een stuk beter

DIEVER - De gemeente Westerveld was vorig jaar even landelijk nieuws toen inwoners duidelijk lieten weten dat ze het slechte bereik van de mobiele telefoon zat waren. Maar er is een verbetering te zien.

Vooral uit dorpen als Wilhelminaoord en Zorgvlied kwamen veel klachten binnen via een enquête van de regionale omroepen, waaronder RTV Drenthe , en de NOS. Van alle klachten in Nederland bleek Westerveld de meeste problemen te hebben.Telecomprovider KPN gaf de gemeente onder ander de schuld daarvan. Zij zouden de bouw van masten tegenhouden. Die discussie is volgens burgemeester Rikus Jager verleden tijd. "Wij helpen waar we kunnen met eenvoudige procedures."En telecomproviders als KPN en Vodafone zijn aan het werk gegaan. T-Mobile blijft nog achter volgens de gemeente. "Ik hoor van burgers dat ze weer ontvangst hebben. Maar het is nog niet voldoende. Dat vinden de providers zelf ook niet."Er is onder andere rondom Wilhelminaoord en Zorgvlied gewerkt aan een betere ontvangst. Bovendien zijn ze nog niet klaar. "Er komt nog een mast in het Drents-Friese Wold en mogelijk ook in de buurt van de kazerne in Havelte".Toch is het nog geen tijd om achterover te gaan zitten volgens Jager. "Als het nog beter kan, dan moeten we daar ook melding van maken." Jager roept op om te blijven reageren.