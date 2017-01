Warme & Vlammende Winkelmanager M/V

Warme & Vlammende Winkelmanager M/V



Voor 't Stokertje in Orvelte zijn wij op zoek naar een warme & vlammende winkelmanager. U bent samen met het team verantwoordelijk voor de verkoop van gas- en houtkachels, schouwen en rookkanalen. U bent een echte teamplayer!



Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast dienstverband voor 38 uur per week.

Toelichting dienstverband: Inzetbaarheid op zon- en feestdagen is een vereiste!



De werklocatie is ORVELTE.



Eisen: *Een pro-actieve, resultaatgerichte, flexibele en daadkrachtige werkwijze, waarbij handelsgeest in combinatie met humor en positiviteit onontbeerlijk zijn.

*Een nauwkeurige, gestructureerde werkwijze en organisatievermogen.

*Technisch en analytisch inzicht; ervaring met ERP is een pre.



Geïnteresseerd? Stuur een mail met motivatie en cv naar WerkgeversServicepunt-Drenthe@uwv.nl



Vacature: 241817