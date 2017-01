Opnieuw meer mensen met een baan in Drenthe

Ook in het onderwijs waren er in 2016 meer banen in Drenthe (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - De werkloosheid is in Drenthe opnieuw gedaald. Eind 2016 ligt het aantal WW-uitkeringen in Drenthe 7,6 procent lager dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van het UWV.

Meestal zijn er in december juist meer mensen die een WW-uitkering moeten aanvragen omdat seizoenswerk in de (land)bouw en horeca dan stilligt. Maar ook dat viel in december 2016 mee ten opzichte van eerdere jaren. Hieruit blijkt dat het beter gaat met de arbeidsmarkt.



Minder werkloosheid

Eind december 2016 was in Drenthe 5,7 procent van de beroepsbevolking werkloos. Vooral in sectoren als handel, vervoer en onderwijs gaat het beter.



Dat het economisch beter gaat, blijkt vooral uit de daling van het aantal WW-uitkeringen in het afgelopen jaar. In vrijwel alle sectoren en beroepsgroepen waren er in december 2016 minder WW-uitkeringen dan in het jaar ervoor.