Jonge Drentse ondernemers krijgen training in Londen: 'Een eer en een opsteker'

HOOGEVEEN - De jonge ondernemers Julian Doorten (26) uit Tiendeveen en Niels van Eck (27) uit Pesse zijn uitgekozen voor een prestigieus trainingsprogramma in Londen.

Een maand geleden hebben beide ondernemers het bedrijfopgericht, waarmee zij op 'Airbnb-achtige wijze' aanbieders van ruimte in contact brengen met mensen die opslagruimte zoeken."Inmiddels is ons bedrijf al geëvalueerd. Wij werden direct in het begin ook benaderd door vastgoedpartijen met leegstaande kantoren. We trekken er nu dus ook zakelijke klanten bij", vertelt Doorten vanuit Londen.Doorten en Van Eck zijn met hun bedrijf uitgekozen voor een trainingsprogramma in Londen. "Wij zijn door het Londense investeringsfonds Pi Labs, dat zich specialiseert in vastgoed en technologie, geselecteerd voor een jaarlijks programma waar vijf start-ups voor zijn uitgekozen"", vertelt Doorten.Pi Labs investeert 50.000 pond in het bedrijf. Doorten en Van Eck krijgen trainingen en cursussen. Ze krijgen ook veel mentoren te spreken. En daar is Doorten trots op. "Het is een prachtige investering in ons bedrijf, maar ook wel een soort eer, want er zijn maar vijf start-ups gekozen, terwijl tweehonderd start-ups zich hadden aangemeld. Het is een hartstikke mooie opsteker en het is een bevestiging dat we goed bezig zijn."De omzet van het bedrijf was in de eerste maand vijfhonderd euro. "Die hopen we deze maand al wel te verdubbelen of misschien wel te verdriedubbelen en zo moet het eigenlijk doorlopen. Hoe meer aanbod we krijgen, hoe meer matches we kunnen maken tussen huurders en verhuurders. En dat zorgt er voor dat we steeds sneller kunnen gaan", zegt Doorten.Doorten en Van Eck blijven voorlopig drie maanden in Londen. "We hebben inmiddels wel iemand in Nederland, zodat we fysieke aanwezigheid hebben in ons land. Dat moet ook, want we krijgen best wel veel huurders voor de kantoren."Doorten denkt dat het succes van Storage Share komt vanwege het feit dat er geen externe partij meer nodig is. "Ik denk dat het idee dat mensen het samen onderling kunnen redden, zonder externe partij, heel fijn is. En als ze toch een externe partij nodig hebben, in dit geval een leegstaand kantoor, dan is dat veel goedkoper dan een traditionele aanbieder van selfstorage."