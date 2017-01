Hooglander-kalfje geboren in het Reestdal

Het pasgeboren kalfje (foto: Janine Mos) Moeder koe met kalf (foto: Janine Mos) De Hooglanders in het veld (foto: Janine Mos)

HAVELTE - Het Drents Landschap heeft er een kalfje bij. Gisteren is een Schotse Hooglanderkalf geboren in het reservaat Meeuwenveen/Takkenhoogte in het Reestdal.









Vorige week werd ook al Janine Mos was daar toevallig een rondje aan het wandelen met haar zoontje Owen (12). Hij maakte het filmpje dat hierboven bekeken kan worden.Vorige week werd ook al een lammetje geboren in de schaapskudde van Balloo.