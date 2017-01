Oude dierentuin Emmen twee dagen dicht vanwege sloop

EMMEN - Het oude dierenpark is aankomende maandag en dinsdag dicht. De gemeente start die dagen namelijk met de eerste sloopronde.

Tijdens de eerste sloopronde zijn vooral de dierenverblijven aan de beurt. Zo worden onder andere de voormalige onderkomens van de bavianen, leeuwen en nijlpaarden gesloopt. Ook de betonnen bak waar de pelsrobben zwommen moet weg.De gemeente laat weten dat er gras en bestrating terugkomt op de plekken waar gesloopt wordt. Behalve de dierenverblijven sloopt de gemeente ook de overkapping van de entree van het oude dierenpark. De sloop is noodzakelijk om meer ruimte te creëren voor toekomstige activiteiten in het park. De eerste sloopronde moet in de zomer klaar zijn.De plannen voor de toekomst van het voormalige dierenpark zijn volop in ontwikkeling. Vorige week presenteerden drie stedenbouwkundigen hun visie op de invulling ervan. Een speciale selectiecommissie, ingesteld door de gemeente, bestudeert op dit moment de plannen en maakt binnenkort een keuze.Een ding is duidelijk, het nieuwe park moet een innovatieve broedplaats worden voor kunst, cultuur en het bedrijfsleven. Wethouder Jisse Otter gaf eerder al aan dat het in de toekomst maar zo zou kunnen dat je via een app je biertje besteld en dat deze dan gebracht wordt door een robot.Bezoekers kunnen het park gratis blijven bezoeken. De bedoeling is dat de bedrijven en instellingen die zich er vestigen een open karakter krijgen, zodat iedereen kan zien wat voor innovatieve ideeën er ontstaan in het park.In april moeten de plannen voor het oude dierenpark af zijn.