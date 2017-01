Stelling: Voetbal wordt leuker zonder buitenspel

ASSEN - Als het aan Marco van Basten ligt, gaat het voetbal op termijn ingrijpend veranderen.

De oud-topvoetballer is namens de FIFA verantwoordelijk voor technische ontwikkelingen van het spel. Hij pleit in gesprek met het Duitse blad Bild onder meer voor het afschaffen van buitenspel."Ik weet dat veel mensen hier tegen zijn, maar ik ben heel benieuwd hoe het voetbal er zonder buitenspel uit gaat zien. Nu begint de sport steeds meer op handbal te lijken: negen spelers en de keeper werpen een muur op. Zonder buitenspel kunnen de aanvallers achter de verdedigers gaan staan, die het dan veel moeilijker krijgen. Er gaan dan meer doelpunten vallen", aldus Van Basten.Wat vindt u? Wordt voetbal leuker zonder buitenspel? Of moet Van Basten van buitenspel afblijven?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren vroegen we u of u goed bent voorbereid op de gevolgen van een grote stroomstoring. Ruim 54 procent is wel voorbereid op een stroomstoring. Bijna 46 procent is er niet klaar voor. In totaal brachten 755 mensen hun stem uit.