Man (64) ernstig mishandeld in Peize

De politie heeft een 52-jarige man opgepakt vanwege een ernstige mishandeling (foto: archief RTV Drenthe)

PEIZE - Een 64-jarige man uit Peize is afgelopen weekend in zijn woonplaats ernstig mishandeld.

De politie heeft gisteren een 52-jarige man, eveneens uit Peize, opgepakt, nadat hij zichzelf had gemeld bij het politiebureau.



Klap of duw

Volgens de politie is het slachtoffer in de nacht van zaterdag op zondag mishandeld bij de sporthal aan de Hereweg in Peize. Hij zou geslagen of geduwd zijn, en is daarbij hard met zijn hoofd op de grond gevallen.



Het slachtoffer raakte hierdoor buiten bewustzijn. Hij is met een hoofdwond en mogelijk hersenletsel naar het ziekenhuis gebracht.



Aangifte

De verdachte zit vast voor verhoor. De politie heeft het slachtoffer nog niet kunnen spreken. De partner van het slachtoffer heeft aangifte gedaan van zware mishandeling.