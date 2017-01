Mega Piraten Festijn begint ook dit jaar in Borger

Jannes tijdens het Mega Piraten Festijn in 2016 (foto: ANP Kippa / Piroschka van de Wouw)

BORGER - Het Mega Piraten Festijn wordt op zaterdag 18 maart afgetrapt in Borger. Ook vorig jaar startte het de tour van het festival in Borger.

Verschillende Nederlandstalige muzikanten komen langs: "Van Jannes tot Bökkers, van Evert Baptist tot de Esperando’s, van Lee Towers tot Marianne Weber", zo vertelt de organisatie. De presentatie is als vanouds in handen van Willie Oosterhuis. De voorverkoop is inmiddels begonnen.



Altijd 'lekker druk' in Borger

Het wordt het veertiende seizoen voor het Mega Piraten Festijn en de dertiende editie in Borger. “Ons tweede jaar werd Borger een halte en vanaf dat moment maakt Borger onafgebroken deel uit van onze route”, vertelt organisator Eddie Mensink.



“Het is er altijd lekker druk en de sfeer is goed. Dat komt ook omdat we in Borger in het epicentrum van het piratengebeuren zitten. Dat merk je. Vandaar dat we bijvoorbeeld dit jaar ook de Esperando’s hebben. Daar ben ik trots op. Dat is muziek voor de echte piraten."



Honger

Wat Mensink betreft blijft Borger nog lang een vaste halte van de karavaan. “Veel andere locaties slaan we wel eens een jaartje over omdat we het publiek hongerig willen houden. Dat is in Borger niet nodig. Daar is de honger altijd gebleven!”