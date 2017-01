Vliegveld Eelde maakt zich geen zorgen over definitieve uitbreiding vliegveld Lelystad

De verkeerstoren van Groningen Airport Eelde (foto: archief RTV Drenthe)

EELDE - De definitieve uitbreiding van het vliegveld in Lelystad heeft geen directe gevolgen voor Groningen Airport Eelde.

"Lelystad gaat, op z'n vroegst, in 2019 open", meldt een woordvoerder van het vliegveld aan RTV Drenthe.



Eigen regio

Het vliegveld in Eelde is dan ook niet bang om vluchten kwijt te raken aan Lelystad. "Lelystad Airport wordt ontwikkeld om vakantievluchten van Schiphol over te kunnen nemen. Groningen Airport Eelde geeft de mogelijkheid aan inwoners van Noord-Nederland om vanuit de eigen regio op vakantie te gaan. Wellicht dat voor een deel van dat publiek Lelystad een goed alternatief wordt. Wij zijn er echter van overtuigd dat de markt voor vliegen vanaf Groningen Airport Eelde blijft bestaan."



'Niet in elkaars vaarwater'

"Bovendien richten wij ons steeds meer op andere vluchten, zoals de lijndienstverbindingen met Londen, Gdansk en de hub-verbinding naar Kopenhagen. Hiermee zitten Lelystad Airport en Groningen Airport Eelde niet in elkaars vaarwater."



Rechtszaak verloren

Lelystad Airport mag definitief uitbreiden, nu de laatste bezwaarmakers een rechtszaak tegen die uitbreiding hebben verloren. De bezwaren van de Vogelbescherming en twee omwonenden werden door de Raad van State ongegrond verklaard.



De Vogelbescherming vond dat er bij de uitbreiding onvoldoende rekening werd gehouden met de gevolgen voor vogelsoorten als de bruine en blauwe kiekendief. De bezwaren van omwonenden gingen over de negatieve gevolgen voor een akkerbouwbedrijf en over het veilig wonen naast een windmolen, waar vliegtuigen laag over heen gaan vliegen.



Bouw terminal en verlenging baan

Met het afwijzen van deze laatste bezwaren ligt niets uitbreiding van het vliegveld bij Lelystad nog in de weg. De plannen voor de bouw van een terminal en de verlenging van de start- en landingsbaan kunnen doorgaan. Hiertegen kan niet meer in beroep worden gegaan.