Inwoners Emmen stappen graag gratis de bus in

EMMEN - Emmenaren maken graag gebruik van de stadsbussen, blijkt uit cijfers van het OV-Bureau.

En als de inwoners van Emmen een gratis busrit wordt aangeboden, dan stappen ze helemaal massaal de bus in.In december mochten Emmenaren een week lang gratis met de bus richting het centrum. Het was voor de derde keer dat deze actie werd gehouden, en met succes. In 2016 gingen tijdens de actie 17 procent meer mensen met de bus dan het jaar ervoor. De laatste zaterdag voor Kerst was dit zelfs 46 procent meer.Behalve tijdens de gratis kaartjes-actie, gingen Emmenaren in 2016 sowieso meer met de bus. In vergelijking met 2015 ging het gebruik van de vijf stadslijnen met 3,5 procent omhoog.De gratis OV-actie is bedoeld om het OV-gebruik te stimuleren en de parkeerterreinen te ontlasten. Wethouder Bouke Durk Wilms spreekt van een geslaagde actie: "We blijven inzetten op een goed OV-netwerk in onze gemeente."