Drie gewonden door aanrijdingen op A28 bij Hoogeveen

HOOGEVEEN - Het ongeluk op de A28 gisteravond is veroorzaakt door twee aanrijdingen kort achter elkaar.

In tegenstelling tot wat gisteren werd gemeld, zijn daarbij niet vier, maar drie mensen gewond geraakt.Een 75-jarige vrouw uit Hoogeveen reed vanaf de oprit de snelweg op in de richting van Meppel. Toen zij wilde invoegen reed een 23-jarige man uit Groningen op de snelweg met een veel hogere snelheid. Hij kon de auto van de bejaarde vrouw niet ontwijken en botste er achterop.De Groninger stapte vervolgens uit zijn auto en raakte gewond toen een vrachtauto op zijn auto botste. De 63-jarige bestuurder van de vrachtauto raakte niet gewond. De 75-jarige Hoogeveense, haar passagier en de 23-jarige Groninger zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht.Door het ongeluk was de linkerbaan van de A28 enkele uren afgesloten en werd het verkeer omgeleid.