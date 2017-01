In beeld: Regen komt met bakken uit de hemel in Drenthe

Anssen in Zuidlaren (foto: Dagmar Koster)

Batinge in Norg (foto: Henk Martens)

Alkemesschen in Assen (foto: Walter Regeer)

ASSEN - Vele millimeters water vallen naar beneden in onze provincie. Dat zorgt voor ondergelopen straten en tuinen.

Maandagmiddag werd onze redactie al overspoeld met foto's uit Wijster. Maar inmiddels hebben meer plekken in de provincie te maken met wateroverlast.



Overstroomd

Zo laat iemand aan onze redactie weten: "Het fietspad van Deurze naar Schieven is overstroomd. Na werkzaamheden aan het Deurzerdiep kon deze de aanvoer van het overvloedige regenwater niet goed meer verwerken."



Verder komen foto's binnen uit Assen, Smilde, Norg en Zuidlaren.



Wilt u weten of de regen aanhoudt? Kijk dan op: http://www.rtvdrenthe.nl/weer