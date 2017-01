Kamp houdt vast aan windmolens in de Veenkoloniën

DEN HAAG/ASSEN - Minister Kamp van Economische Zaken houdt voet bij stuk en zet zijn plannen voor 45 windmolens in de Veenkoloniën door.

SP en PvdA vroegen Kamp eind december in een motie om een periode van bezinning. Zij wilden dat Kamp in die periode op zoek zou gaan naar alternatieven voor het windpark in het gebied. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer steunde die motie.Kamp laat in een brief aan de Kamer weten dat hij onderzoek naar alternatieven heeft gedaan. "Dat onderzoek wijst uit dat windenergie op het land ten opzichte van zonnepanelen de meest kosteneffectieve optie is tot 2023 en zelfs tot 2030", schrijft hij.Het terugtrekken van het plan voor het windpark is volgens Kamp geen optie. Drenthe kan dan niet voldoen aan afspraken in het Energieakkoord. Daarin is vastgelegd hoeveel duurzame energie opgewekt moet worden.In de Veenkoloniën komt een windpark met 45 windturbines. Daartegen is veel bezwaar, onder anderen van omwonenden. Ook de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze verzetten zich tegen de windparken.Er zijn meerdere bezwaren ingediend tegen de plannen van Kamp. De rechter zal daar in de loop van dit jaar uitspraak over doen. Daarna gaat Kamp de Kamer opnieuw informeren over het doorvoeren van het plan.In het oorspronkelijke plan van Kamp zouden 50 windmolens in het windpark geplaatst worden. De minister besloot vijf windmolens bij Drouwenermond te schrappen. Die molens worden nu ergens anders in de provincie geplaatst.