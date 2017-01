Jos Huizinga nieuwe wethouder van Noordenveld

De nieuwe wethouder van de gemeente Noordenveld (foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe)

RODEN - Jos Huizinga (CDA) wordt de nieuwe wethouder van de gemeente Noordenveld. Hij neemt de functie over van Gerrit Alssema, die eind vorig jaar stopte om gezondheidsredenen.

Alssema was sinds 2010 wethouder in Noordenveld namens CDA/ChristenUnie en was verantwoordelijk voor onder meer financiën, welzijn en duurzaamheid.



Ervaren bestuurder

CDA heeft een ervaren bestuurder van buiten de provincie gehaald, omdat het moeilijk was iemand te vinden voor een korte periode. Huizinga was van 2008 tot 2010 wethouder in de gemeente Zeewolde, waarna hij als wethouder aan de slag ging in Maasdriel.



Zuid-Holland

Hij is nu vice-voorzitter van het CDA in Zuid-Holland en heeft een eigen adviesbureau. Huizinga is van oorsprong een Groninger en studeerde sociale geografie op de Rijksuniversiteit Groningen.



Huizinga is wethouder tot de raadsverkiezingen in maart 2018. Doordeweeks zal Huizinga in de gemeente Noordenveld wonen.

Door: Marjolein Knol