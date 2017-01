Ontvoering oud-No Surrenderlid over twee weken bij de rechter

EELDE - De rechter bekijkt op 3 februari de zaak van de 47-jarige Groninger die door No Surrenderleden is ontvoerd en mishandeld.

Het slachtoffer, dat vroeger zelf lid was No Surrender, werd in november mishandeld in het huis van zijn ex-vriendin in Eelde. Hij is daarna ontvoerd en in zijn onderbroek in een bos in Glimmen gedumpt.De zaak wordt nog niet meteen inhoudelijk behandeld.Voor de ontvoering zijn in totaal zeven verdachten aangehouden, maar die hoeven niet allemaal voor de rechter te verschijnen. Vier van de verdachten moeten zich bij de rechter verantwoorden voor afpersing. Twee van hen staan ook terecht voor zware mishandeling.Door de publiciteit over deze zaak stapte ook een ander ex-lid van de motorclub naar de politie. De man zou de club zijn uitgezet, omdat hij niet vaak genoeg op clubbijeenkomsten verscheen. Hij moest dit bekopen met geldboetes, bedreigingen en mishandelingen. Een van de verdachten van de ontvoering in Eelde, is ook verdachte in deze tweede zaak.