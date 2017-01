Emmen krijgt eerste Social Impact Bond van Drenthe

EMMEN - Een nieuwe manier om oplossingen voor maatschappelijke problemen te financieren. Dat is volgens ondernemer Adriaan Pals uit Emmen de beste omschrijving van een Social Impact Bond.

Pals en de gemeente Emmen gaan als eerste in Drenthe aan de slag met het initiatief.Een Social Impact Bond is bedoeld om sociale problemen in de gemeente tegen te gaan. Een sociaal ondernemer kan met een plan bij de gemeente aankloppen, dit wordt gefinancierd door investeerders. Als blijkt dat het plan succesvol is en een sociaal probleem aanpakt, dan krijgen de ondernemer en investeerder een deel van de 'winst' uitbetaald."Normaal gesproken is het zo dat een gemeente subsidie geeft en dat er vooraf bepaald wordt wat er met dat geld gedaan wordt", legt Pals uit. Maar met een Social Impact Bond ligt dat dus net even anders.Een voorbeeld van zo'n plan is Toolbox, opgericht door Pals zelf. In de oude dierentuin in Emmen zijn vier creatieve 'maakplekken' ingericht met de bedoeling om mensen die langdurig thuiszitten weer aan het werk te krijgen en hun talent te ontwikkelen."We hebben bij de gemeente aangegeven dat wij mensen uit de bijstand kunnen halen en zo de WMO of AWBZ kunnen verlagen", legt Pals uit. Als daadwerkelijk blijkt dat Toolbox helpt om de zorgkosten in de gemeente te verlagen, dan krijgt de stichting 40-50 procent van die winst. "Dit is bedoeld voor de aanschaf van machines, materialen en personeel", aldus Pals. Dit kan dus ook kostenbesparend werken voor de gemeente.De gemeente ziet de Social Impact Bond met Toolbox als proef voor 2017. Aan het eind van het jaar wordt bekeken of de proef geslaagd is.