Is FC Emmen de ideale club voor Genéro Zeefuik?

VOETBAL - Genéro Zeefuik houdt sinds het begin van deze week zijn conditie op peil bij FC Emmen. Op Drentse bodem, met een vertrouwde trainer, krijgt de geboren Amsterdammer het plezier in voetballen meer en meer terug. Het wachten is nu op een nieuwe club. Wordt het opnieuw een buitenlands avontuur of meldt een eredivisieclub zich? Of is FC Emmen toch de beste keuze de oud-speler van Ajax, PSV en FC Groningen?

"Ik denk dat Genéro gebaat is bij een club waar het gevoel voor hem goed is. Dat heeft hij gemist bij zijn laatste club in Turkije, waar hij niet in een vast ritme speelde. En dat is hij wel nodig. Dat kan een club in de Jupiler League hem bieden, maar misschien ook wel een club op het hoogste niveau", aldus Lukkien.De trainer van FC Emmen wil zichzelf en ook de supporters niet rijk rekenen met Zeefuik, maar beseft ook dat hij wellicht dé sleutel kan zijn om de spits te overtuigen om bij FC Emmen te blijven. "Hij krijgt van mij in ieder geval het vertrouwen en ik denk dat ik hem kan raken. We zullen zien of dat in de toekomst iets op gaat leveren."Zeefuik zelf mijdt de pers voorlopig, maar Lukkien ziet dat de spits goed in zijn vel zit. "Ik merk dat het hem bevalt hier. De lach is terug en hij heeft plezier in de training."