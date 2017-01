FC Emmen mist Telgenkamp tegen RKC

VOETBAL - FC Emmen werd deze week geteisterd door een kleine griepgolf. Doelman Dennis Telgenkamp en de aanvallers Kai Huisman en Viktor Maker zijn daarom niet inzetbaar tegen RKC. Frank Olijve is daarentegen weer terug na een paar dagen ziekte en hij verwijst Youri Loen, die vorige week nog basisspeler was, naar de bank.

Is FC emmen ideale club voor Genéro Zeefuik?

De plek onder de lat wordt in Waalwijk overgenomen door Wieger Sietsma, die inmiddels al voor de zesde keer zijn opwachting maakt in de basisopstelling.RKC - FC Emmen is een confrontatie tussen de nummers 8 en 12 van de Jupiler League. RKC heeft 32 punten uit 20 duels, FC Emmen verzamelde uit evenveel duels 27 punten. "Het is een rechtstreekse concurrent voor een plek in de play-offs", aldus Emmen-trainer Dick Lukkien. "Het is een prima ploeg, die wil voetballen en opbouwt van achteruit. En als dat niet gaat kunnen ze ook schakelen naar een wat opportunistischer manier van spelen met Voskamp als diepste spits."De eerste confrontatie tegen RKC leverde FC Emmen een ietwat gelukkige 1-0 overwinning op. Dat was op de tweede speeldag van het seizoen. Rogier Krohne was de matchwinner.In de strijd om een plek in de play-offs is een overwinning ook zeer welkom voor de Drentse club, maar winnen is alweer en tijdje geleden. De laatste zege dateert van 25 november toen Achilles'29 werd verslagen.RKC - FC Emmen is live te volgen op Radio Drenthe. De uitzending begint morgenavond om 20.00 uur.Sietsma; Klok, Lima, Siekman, Bakker; Olijve, Mannes, Bos, Kallon; Krohne en Peters.