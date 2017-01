Inbrekers Hoogeveen naar inrichting voor veelplegers en afkickkliniek

De mannen werden vandaag veroordeeld (foto: pixabay.com)

HOOGEVEEN - Een 36-jarige man uit Hoogeveen moet twee jaar naar een inrichting voor veelplegers voor een serie inbraken in die plaats.

De man had in augustus samen met een 28-jarige plaatsgenoot fietsen en opladers van elektrische fietsen gestolen uit een berging van een flat aan de Eikenlaan in Hoogeveen.



Ook had hij met twee kameraden ingebroken bij een winkel aan de Grote Kerkstraat. Verder had hij zijn zus, in het bijzijn van haar kinderen, bij de keel gegrepen.



De Hoogevener had een strafblad van 29 pagina's. Zijn 28-jarige compagnon was verslaafd aan drugs. Omdat hij graag naar een afkickkliniek wil, kreeg hij een gevangenisstraf van ongeveer 20 dagen opgelegd. Die celstraf is bedoeld om tijd te overbruggen tot begin februari. Dan komt er voor hem een plek vrij in de kliniek.