Staatsbosbeheer krijgt cadeautje van organisatie Drenthe200

RODEN - De organisatie van de mountainbiketocht Drenthe 200 heeft 5.500 euro geschonken aan Staatsbosbeheer.

Het bedrag is een bedankje van de organisatie, omdat zij bij het evenement gebruik maakte van de bossen en heidevelden van Staatsbosbeheer. Van het inschrijfgeld van iedere deelnemer gaat vijf euro naar Staatsbosbeheer.Staatsbosbeheer gaat het geld gebruiken voor het nieuwe Natuurbewegingsfonds Drenthe."Mijn collega’s en ik zien toe op de balans tussen beleven en beschermen van natuur. Maar we krijgen soms ook vragen of het allemaal wel kan. Daarom richten we het Natuurbewegingsfonds Drenthe op. De schenking van de Drenthe 200 is de eerste grote donatie”, vertelt boswachter Albert Broekman.Drenthe 200 werd eind december voor de tweede keer georganiseerd. Deelnemers moesten tweehonderd kilometer fietsen door de Drentse natuur. Er deden elfhonderd mensen mee.