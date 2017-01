Opvang van asielzoekers in Veenhuizen gaat door

De asielzoekersopvang in Groot Bankenbosch in Veenhuizen (foto: archief RTV Drenthe)

VEENHUIZEN - De opvang van asielzoekers in de voormalige gevangenis Groot Bankenbosch in Veenhuizen gaat in ieder geval nog een jaar door.

In mei loopt de huidige overeenkomst tussen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de gemeente af. Maar het COA heeft de gemeente gevraagd de overeenkomst te verlengen met een jaar.



Overleg

De gemeente laat weten akkoord te zijn gegaan, na overleg met inwoners. "Hiermee blijft de gemeente zich op een bijzondere wijze inzetten als lokale overheid voor een maatschappelijk vraagstuk", aldus burgemeester Klaas Smid.



Bovendien leidt de vluchtelingenopvang tot werkgelegenheid en wordt leegstand van het voormalige gevangenisgebouw zo voorkomen.



Nareizigers

In Groot Bankenbosch worden nareizigers opgevangen. Dat zijn familieleden van vluchtelingen die al in Nederland zijn. De nareizigers mogen hierheen komen in het kader van gezinshereniging.