De Elfstedentocht van 1997 op de prikslee: 'Ik ben er trots op'

Wim Kok en Bert Kruijer op de prikslee (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) Bert Kruijer uit Peize en Wim Kok uit Noordlaren (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

PEIZE/NOORDLAREN - Aan de koffietafel in Noordlaren, tegenover de ijsbaan waar gisteren de eerste marathon op natuurijs werd verreden, blikken Bert Kruijer uit Peize en Wim Kok uit Noordlaren terug op de laatste Elfstedentocht in 1997.

Een dag nadat ruim 16.000 schaatsers aan de wedstrijd begonnen, volbrachten Kruijer en Kok hun tweehonderd kilometer lange tocht op de prikslee.



'Trots'

"Op verjaardagen hadden we het er wel over", zegt de 69-jarige Kok. "Ik zei dat het mij wel mooi leek om mee te doen als 'ie zou komen. Als een toerrijder dat kan, kan ik het ook. En zo zijn we eraan begonnen. Ik ben er trots op dat ik dat gedaan heb."



Met drie anderen togen Kok en Kruijer af naar Friesland. 5 januari 1997 was een mooie dag, vertellen de twee. "Het was redelijk stil weer. Overdag vroor het een beetje. Maar gelukkig niet heel erg, anders krijg je echt koude voeten en handen. Het ijs was goed."



'Wim heeft me er echt doorheen gesleept'

De drie anderen haakten af. Ook de broer van Kruijer moest het na honderd kilometer voor gezien houden, vanwege een polsblessure. "Ik had het ook wel zwaar hoor na tachtig kilometer", bekent Kruijer, die toen 23 was. "Toen ben ik van slee gewisseld. Daar zat ik anders op en kon ik weer verder. Wim heeft me er echt doorheen gesleept. Je wil ook niet minder zijn."



'Nu of nooit'

"Bij mij ging het heel makkelijk", lacht Kok. "Ik wou 'm ook halen. Toen was ik op een leeftijd waarvan je zegt: je moet het nu doen. Je weet nooit wanneer er een nieuwe Elfstedentocht komt."



Kok denkt niet dat hij opnieuw meedoet, als er een nieuwe Elfstedentocht komt. "Maar bij mij weet je het maar nooit."



De twee broers willen nog wel

Er is nog wel een kans dat de broers Kruijer uit Peize weer op het ijs in Friesland te zien zijn, als er nog een Elfstedentocht komt. "Omdat mijn broer de vorige keer moest stoppen, wil hij 'm toch ook een keer volbrengen. En dan moet hij dat niet alleen doen. Dus ik sluit het niet uit."

Door: Janet Oortwijn Correctie melden