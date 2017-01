Gemeenten noemen besluit van Kamp over windmolens 'onbegrijpelijk'

GIETEN - De gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal noemen het 'onbegrijpelijk' dat minister Henk Kamp zijn plannen voor 45 windmolens in de Veenkoloniën doorzet.

Kamp legde een motie waarin werd gevraagd om een periode van bezinning naast zich neer. Wethouder Co Lambert van Aa en Hunze snapt dat niet. "Een motie die vier weken geleden bijna Kamerbreed is aangenomen, nu al onuitvoerbaar verklaren, daar begrijp ik helemaal niets van." Lambert roept de Tweede Kamer op dit besluit niet te accepteren.Wethouder Freek Buijtelaar van Borger-Odoorn vindt dat Kamp moet kijken naar alternatieven voor windmolens, zoals zonne-energie. "Iedereen denkt mee en draagt plannen aan", zegt hij. "Het is mogelijk dit voor 2020 te realiseren. Minister Kamp heeft meerdere keren gezegd dat hij uitvoert wat de Tweede Kamer wil, bijzonder dat hij dat nu niet doet."