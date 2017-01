Gedeputeerde Stelpstra niet verrast door besluit Kamp: 'Motie gaf valse hoop'

ASSEN - Gedeputeerde Tjisse Stelpstra is niet verrast door het besluit van minister Henk Kamp van Economische Zaken.

Kamp legt een motie van de Tweede Kamer naast zich neer en zet zijn plannen voor 45 windmolens in de Veenkoloniën door . "De motie gaf mensen opnieuw hoop zonder enig zicht dat ze die hoop ook waar konden maken. Dat vind ik verwerpelijk", reageert Stelpstra.Volgens Stelpstra moeten de inwoners van de Veenkoloniën weten waar ze aan toe. "Het is onverantwoord en respectloos om ze zo lang in onzekerheid te laten en steeds opnieuw valse hoop te bieden, terwijl de meesten wel kunnen voorspellen dat het er toch van gaat komen."De gedeputeerde zegt dat duidelijkheid nodig is om de sociale verhoudingen in de Veenkoloniën te herstellen. "Een zekere vorm van berusting is nodig om überhaupt weer in gesprek te komen en het vertrouwen in elkaar en in de politiek beetje bij beetje te herstellen."De gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal noemen het besluit van Kamp onbegrijpelijk . Wethouder Co Lambert van Aa en Hunze roept de Tweede Kamper op dit besluit niet te accepteren.