Belgen willen samenwerken met Nederland bij werelderfgoedstatus

Drents gedeputeerde Cees Bijl met Belgische collega's (foto: RTV Drenthe)

ANTWERPEN - De Belgen willen meer samenwerken met Nederland als ze een werelderfgoedstatus krijgen voor hun koloniën.

In België zijn ook twee koloniën, die lijken op de koloniën in bijvoorbeeld Frederiksoord en Wilhelminaoord. De Belgen sluiten zich daarom ook aan bij het nominatiedossier om van de koloniën werelderfgoed te maken.



Samenwerken

"We werken niet als Nederlanders en Vlamingen. Wij werken als kolonisten", zegt Frank Wilrycx. Hij is burgemeester van Merksplas in Antwerpen en wil ook meedingen naar de erfgoedstatus. "Samenwerking is een heel belangrijke stap voor de toekomst. We moeten met Nederland en de twee Belgische kolonies een samenwerkingverband opzetten. En we moeten samenwerken met mensen in het veld, bijvoorbeeld uit de toeristische, culturele, of sportieve sector."



Erkenning

De gedeputeerde van de provincie Antwerpen benadrukt dat het haar vooral gaat om de erkenning van het gebied. "De titel brengt geen centen in het bakje, dus daar is het niet om te doen. Het is ons wel te doen om de erkenning. Er komt dan meer belangstelling voor het gebied. En van het een komt het ander en uiteindelijk krijg je meer mensen over de vloer", aldus gedeputeerde Ina Verhaert.



De Nederlands-Belgische delegatie moet morgen om 11.00 uur op het kantoor van Unesco in Parijs zijn. Daar overhandigen ze officiële documenten, waarin is beschreven waarom de koloniën werelderfgoed moeten worden. Unesco gaat vervolgens beoordelen of de koloniën in aanmerking komen voor de status.