Ontslagen NAM-medewerker: ‘Ik ging door een hel en mijn gezin ook’

ASSEN - De rechtbank in Assen zat vanmiddag bomvol met collega’s van Bob van Luijk uit Beilen. Van Luijk werd na 31 jaar trouwe dienst plotseling ontslagen door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

Ik krijg heel veel steun van collega’s en dat doet me erg goed, want ik ben de afgelopen maanden echt door een hel gegaan. En ik niet alleen, mijn gezin ook. Bob van Luijk

Bob van Luijck is naast business-analist bij de NAM ook nog voorzitter van de FNV kadergroep van de NAM en bestuurder bij een pensioenfonds. De NAM heeft Van Luijk begin oktober op staande voet ontslagen, omdat hij in zijn werk als bestuurder van een pensioenfonds vertrouwelijke informatie zou hebben gedeeld met zijn collega’s van de vakbond FNV. De man loopt door het ontslag een vergoeding mis van meer dan vijf ton.De advocaat van Van Luijk betoogde vandaag dat het helemaal niet om gevoelige informatie gaat. “Het gaat om een juridisch uiteenzetting die ook gewoon terug te vinden is op het internet. Het is openbare informatie”, aldus advocaat Van Genderen. Volgens Van Luijk wordt hij bestraft door de NAM, omdat hij mee heeft gewerkt aan een procedure van het FNV bij de Commissie van de Rechten van de Mens. Die procedure gaat over nieuwe, veel slechtere pensioenregelingen die de Shell heeft doorgevoerd. Er zou daarbij mogelijk sprake zijn van leeftijdsdiscriminatie.Op de publieke tribune zaten veel collega-vakbondsleden voor wie deze ontslagzaak een principiële zaak is. "Als dit ontslag wordt bekrachtigd door de rechter, komt het vakbondswerk onder druk te staan. Schandalig dat hij op staande voet wordt ontslagen voor informatie die gewoon op internet is te vinden en die hij alleen met enkele FNV-collega’s deelde. Voor ons is het simpel: zo'n aanval op onze leden accepteren wij niet”, aldus FNV-bestuurder Mariëtte Patijn.Alle details van het onderzoek en van de informatie die zou zijn gelekt weren tijdens de zitting besproken, De NAM pareerde alle argumenten van de advocaat van Van Luijk. “Je moet deze zaak niet microscopisch benaderen. Het gaat om de informatie die is gelekt naar de vakbondsleden. Daar is Van Luijk in de fout gegaan”, aldus advocaat Sagel van de NAM.De rechtbank doet over vier weken uitspraak of het ontslag van Van Luijk moet worden teruggedraaid of niet. Tenzij Van Luijk en de NAM zelf nog met een oplossing komen. Beide partijen geven die oplossing, naar alles wat er is gebeurd, nog een hele kleine kans.